Bruidegom en zijn oma overlijden bij het openen van exploderend huwelijkscadeau

Een pasgetrouwde man is gestorven, nadat hij samen met zijn 85-jarige oma een huwelijkscadeau had geopend. Het geschenk ontplofte vrijdagnamiddag in hun gezicht tijdens hun trouwfeest in de stad Patnagarh in het oosten van India. Zijn grootmoeder overleed later aan haar verwondingen en ook de bruid raakte zwaargewond.

Wat de mooiste dag van hun leven moesten worden, draaide uit in een nachtmerrie voor Soumya Sekhar en Reema Sahu. Toen zij één van de geschenken van hun gasten openden, klonk er een grote knal. De inhoud van het pak bleek een bom te zijn. Dat schrijft de Hindustan Times.

De gasten waren meteen in paniek, terwijl enkele omstanders probeerden om het bruidspaar en de grootmoeder Jemamani Sahu te redden. In allerijl kwamen de hulpdiensten ter plaatse, maar zij konden enkel de bruid nog redden. Zij ligt nog steeds in levensgevaar in het ziekenhuis in Sambalpur.

Ondertussen is de politie een onderzoek gestart. Volgens de neef van het pasgehuwde koppel stond er geen afzender of adres op het pakketje. Het onderzoeksteam vermoedt dat de bom door iemand uit de buurt werd afgeleverd.