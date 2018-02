Opnieuw Britse ngo in opspraak voor seksschandaal

Medewerkers van de Britse ngo Mines Advisory Group (MAG), die zich inzet in de strijd tegen landmijnen, hebben in Congo geregeld vrouwen betaald voor seks. Dat heeft de organisatie zondag toegegeven. De Mines Advisory Group was een van de vele liefdadigheidsorganisaties waar prinses Diana zich voor inzette.

De Mines Advisory Group kwam gisteren/zaterdag in opspraak nadat in de Britse pers was uitgelekt dat verschillende medewerkers in Afrika, voornamelijk in Congo, regelmatig prostituees bezochten tussen 2011 en 2013. De klokkenluider, een medewerker in Kinshasa, had de verantwoordelijken van de organisatie daarvan op de hoogte gebracht, maar die deden niets, zei hij.

De organisatie heeft die beschuldigingen zondag toegegeven. De ngo heeft de klachten “onvoldoende” onderzocht, zegt een leidinggevende in de Sunday Times. “Dat had wel moeten gebeuren, en we hebben veel spijt.” De organisatie benadrukt wel dat de regels en procedures nadien strenger zijn geworden.

In totaal zijn er in de voorbije tien jaar elf “incidenten” geweest waarbij er sprake was van machtsmisbruik, geeft MAG toe. Vier mensen zijn uiteindelijk ontslagen, drie anderen kregen een waarschuwing. Twee andere incidenten worden nog onderzocht, de twee overige klachten bleken ongegrond.

MAG is na Oxfam de tweede Britse ngo die onder vuur komt te liggen voor een seksschandaal. Bij het Internationale Rode Kruis zijn sinds 2015 23 medewerkers ontslagen voor ongepast gedrag, onder meer met prostituees.