Duizenden mensen op straat tegen migratiebeleid van Francken: “Wat meer menselijkheid, meer vragen we niet”

Duizenden mensen trekken zondagnamiddag door de straten van Brussel om te betogen tegen het huidige asiel- en migratiebeleid van de regering. Zij willen een humanere aanpak afdwingen bij Staatssecretaris Theo Francken (N-VA). “Het enige dat wij vragen is wat meer menselijkheid”, zegt Mehdi Kassou van het Plateforme Citoyenne Pour l’Accueil des Refugies.

Volgens de organisatoren gaat het om meer dan 10.000 betogers, de Brusselse politie had om 15.00 uur nog geen voorlopige cijfers. De “Human Wave for solidarity and humanity” vertrok aan het Maximiliaanpark, waar vrijwilligers al maandenlang dagelijks in de weer zijn om vluchtelingen, asielzoekers en transmigranten opvang en onderdak te geven.

Foto: BELGA

Onvrede

“Al sinds het begin worden wij vanuit de politie zelf getipt over op handen zijnde controleacties en arrestaties”, zegt Mehdi Kassou. “Dat bewijst dat er zelfs bij de politie onvrede is over de manier waarop zij geïnstrumentaliseerd worden in deze onmenselijke asielpolitiek. Ook andere delen van de samenleving zijn in beweging gekomen en de golf verspreidt zich. Het enige dat wij vragen is wat meer menselijkheid.”

“Als er zich in Brussel geen tweede Calais heeft gevormd, is dat enkel te danken aan de burgers en niet aan deze regering”, zegt Alexis Deswaef, voorzitter van de Ligue des Droits de l’Homme. “Deze regering laat zich enkel meeslepen door een identitaire, nationalistische partij.”

Foto: BELGA

Inval

De recente inval in de vzw Globe Aroma, waar zeven mensen opgepakt werden, heeft ook veel kwaad bloed gezet. “Vandaag zitten nog steeds twee van die zeven mensen in het gesloten centrum 127bis”, zegt artistiek directeur Els Rochette van de vzw. Er duiken dan ook veel spandoeken op met de mededelingen ‘free Mounir’ en ‘free Jiyed’.

“Al 15 jaar werken wij met nieuwkomers, waar kunnen die mensen zich nu nog veilig voelen, als het niet bij ons is?” besluit Rochette.