Beerschot Wilrijkfans pakken uit met eerbetoon voor materiaalman Joske

Mooi gebaar van de Beerschot Wilrijk-fans voor aanvang van de zondagnamiddagwedstrijd tegen streekgenoot Lierse. De supporters eerden materiaalman ‘Joske’ Jos Van Hout met de tekst ‘Jos Van Hout, van staal, van diamant, maar vooral van goud’. De 85-jarige cultheld mocht ook bij de laatste match in de reguliere competitie van de Proximus League de aftrap geven.

Jos Van Hout kampt met een slechte gezondheid. In een pakkende videoreportage die eind januari op de Facebookpagina van Beerschot Wilrijk verscheen, vreesde ‘Joske’ dat zijn laatste uur geslagen had. Na enkele dagen in het ziekenhuis was hij weer aan de beterhand. Al beseft hij dat geen jaren meer te leven heeft.

De materiaalman zou nog graag één wens in vervulling zien gaan. “Ik hoop het einde van het seizoen mee te maken. Een vijfde keer op rij kampioen worden zou enig zijn. Dan kan ik mijn ‘oogskes’ sluiten.”