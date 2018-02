REACTIES. Bailly boos na Anderlecht-Moeskroen: “Weet dat Pro League liever Anderlecht in PO1 ziet, maar dit kan niet”

Anderlecht-Moeskroen was een wedstrijd om duimen en vingers van af te likken. Anderlecht won na een doelpuntrijke wedstrijd met 5-3en dus viel er achteraf heel wat na te praten. Moeskroen-doelman Logan Bailly viel op door stevige kritiek te uiten op scheidsrechter Visser. Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck was vooral opgelucht. “Je merkt dat we meer maturiteit hebben als Kums, Trebel én Dendoncker meespelen.”

Logan Bailly was na de wedstrijd absoluut niet te spreken over de rol die scheidrechter Lawrence Visser speelde in de wedstrijd. “Spreken van een gemiste kans is veel gezegd. We hadden hier inderdaad iets kunnen rapen, maar de scheidsrechter floot te veel tegen ons. Dat was de hele wedstrijd zo. Ik weet dat de Jupiler Pro League liever Anderlecht in Play-off I ziet spelen, maar dit kan niet. Dat je drie of vier keer tegen ons fluit, oké, maar een volledige match… dan kan je tegen Anderlecht niet veel doen.”

Foto: BELGA

“We wisten dat tegen Anderlecht spelen moeilijk zou worden omdat ze zo lang niet hebben gewonnen. Na de 4-0 zijn we losgekomen, omdat we dan zonder nadenken zijn beginnen spelen. Of we meer voor de aanval hadden moeten kiezen? Dat is de keuze van de trainer, daar kan je niet veel tegen inbrengen.” Bailly moest in de blessuretijd de 5-3 toestaan na een inschattingsfout. “Dat was inderdaad mijn fout. Ik had een keuze: risico nemen of in mijn doel blijven. Ik heb het risico genomen en de bal botste helaas niet helemaal lekker.”

Hein Vanhaezebrouck: “Denk dat supporters tevreden zijn”

“We zaten goed in de wedstrijd, deden alles wat we moesten doen”, begon Hein Vanhaezebrouck zijn analyse. “De mentaliteit was er, de ballen waren goed, we scoorden vrij makkelijk. We dachten, eindelijk eens 20 minuten relaxen op de bank, maar dan geef je een eerste doelpunt weg. En dan zie je wat voor een raar spelletje voetbal is en dat het snel kan gaan. Met nog een kwartier te gaan weet je dat als er een derde goal valt, het gevaarlijk wordt. We hadden zowel Appiah als Kums al moeten vervangen omdat ze wat last hadden, die stabiliteit was daardoor wat weg. We pakten die doelpunten te makkelijk, er was geen enkele reden om zoveel vrijheid te geven. Maar we winnen met 5-3, ik denk dat de supporters wel tevreden zijn. Ze hebben goals gezien, ze hebben spanning gekregen.”

Ook voor Hein Vanhaezebrouck was het in de slotfase nog even bibberen. Foto: BELGA

“De ploeg heeft zijn aandeel in de hattrick van Teo”, ging HVH verder. “Vooral Morioka en Gerkens hadden met hun goede acties een belangrijke rol en de de derde goal kwam er na een goeie voorzet van Saief, en hij had er nadien nog een kunnen maken. Het is goed voor zijn vertrouwen, maar het is de verdienste van het hele team We staan op één punt van de tweede plaats en er zijn nog twee matchen te gaan. Dat Saief goed bezig is? Ja, hij speelt elke week wel zijn rol op diverse vlakken. Hij heeft al gescoord en zelf goals aangebracht, hij is inderdaad een goeie versterking voor ons. Je ziet ook dat als we Kums, Trebel en Dendoncker erin hebben, er meer maturiteit in de ploeg is. Het valt allemaal in elkaar, maar je ziet dat er niet te veel spelers mogen ontbreken, want dan komen we in de problemen.”

Sels: “Dachten dat we makkelijk konden uitspelen”

“We dachten dat we makkelijk konden uitspelen en dan valt de 4-1. Er is dan nog niks aan de hand, maar bij die 4-2 voel je dat het toch nog lastig wordt. Hoe dat komt? We dachten misschien dat de wedstrijd al gespeeld was, na die goals beginnen zij er weer in te geloven. Uiteindelijk hebben we toch nog die vijfde goal gescoord. Ik ben vooral blij dat we na de laatste wedstrijden die overwinning hebben kunnen grijpen. Dat we een serieuze kwaliteitsinjectie krijgen als Kums en Trebel weer erbij zijn? Ja, we weten dat we kwaliteit hebben, maar als die spelers dan uitvallen of geschorst zijn... ik ben blij dat ze er weer bij zijn. We moeten zeker kijken hoe we die doelpunten kunnen vermijden, maar ook het positieve onthouden: we hebben de drie punten kunnen thuishouden.