Burgemeester over zijn Brussel: “90 procent van het werk is gedaan, laatste 10 kan voor opschudding zorgen”

Brussel - 90 procent van het werk inzake beter bestuur in Brussel is gedaan, maar de laatste 10 procent kan nog wel eens voor opschudding zorgen. Dat zei Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zondag bij RTL-TVI.

GIAL, de vzw die de informatica van de stad beheert, ligt sinds enkele dagen onder vuur nadat bleek dat een aantal mensen via consultancycontracten riante vergoedingen opstreken, zonder dat er aanbestedingen voor de contracten waren uitgeschreven.

Als er nu over GIAL wordt geschreven, is dat net omdat het Brussels college schoon schip heeft gemaakt, vindt de burgemeester. Hij wijst erop dat de vzw wordt geleid door een ambtenaar, maar dat de ICT-dienst specifieke expertise nodig heeft. “Het gaat om extreem complexe materie, GIAL doet de computers werken in de scholen, de kinderdagverblijven, de sportzalen, de culturele centra enzovoort.”

De burgemeester is er naar eigen zeggen voorstander van om zoveel mogelijk door ambtenaren te laten doen, maar voor sommige taken is dat niet mogelijk. “We hebben die dure expertise nodig. Ik besef dat die bedragen kunnen choqueren, maar het gaat om ingenieurs. Geen schijnzelfstandigen.”

Close benadrukt ook dat het hier niet gaat om verrijking van politici. “De betrokkenen hebben volgens mij geen banden met de PS, noch met andere politieke partijen.”