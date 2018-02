Vijftien Turkse ISIS-strijdsters ter dood veroordeeld in Irak

Een rechtbank in de Iraakse hoofdstad Bagdad heeft zondag vijftien vrouwen van Turkse origine ter dood veroordeeld. Ze maakten deel uit van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Een zestiende ISIS-strijdster kreeg levenslang.

De vrouwen - allen tussen de 20 en 50 jaar oud - verschenen zondag volledig in het zwart gekleed in de rechtbank. Minstens vier van hen hadden jonge kinderen bij zich. Ze waren allemaal gehuwd met een ISIS-strijder en vervolgens van Turkije naar Irak verhuisd om hun echtgenoten bij te staan in de strijd, verklaarden ze. Een van de vrouwen verklaarde ook dat ze actief had gestreden tegen soldaten van het Iraakse leger.

Vijftien vrouwen kregen de doodstraf, een zestiende kreeg levenslang. Ze hebben nu wel een maand de tijd om in beroep te gaan.

Irak heeft recentelijk verschillende buitenlandse ISIS-strijdsters, onder meer een Duitse, ter dood veroordeeld. De Iraakse terreurwet laat toe dat ook mensen die niet actief hebben meegevochten maar ISIS op andere manier hebben geholpen, de doodstraf kunnen krijgen. Onder meer mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch uitte daar al kritiek op.