Politie schiet gewapende man neer in Duitse Heidelberg

In Heidelberg, een stad in het zuidwesten van Duitsland, heeft de politie zondag een man neergeschoten die gewapend was met een mes. De man weigerde zich over te geven aan de ordediensten en probeerde de agenten aan te vallen, waarop die het vuur moesten openen.

Een toevallige voorbijgangster had zondagochtend rond 10 uur een man met een mes gezien in de buurt van het treinstation, en verwittigde de politie. Toen de agenten ter plaatse kwamen vroegen ze de man om het mes neer te leggen, maar hij reageerde daar niet op. Toen hij de politie begon aan te vallen, schoot een van de agenten de man in het been, legt een politiewoordvoerder uit.

De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij wordt verzorgd. De politie onderzoekt de zaak.