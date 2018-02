Opvallend: Cercle Brugge stuurt zes nieuwe namen het veld op in 1B, Beerschot-Wilrijk spaart spelers niet

Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk, de clubs die de volgende weken de finalewedstrijden spelen voor promotie naar 1ste klasse A, hebben de slotspeeldag van de Proximus League elk met een 1-1 gelijkspel afgesloten. Groen-zwart deed dat thuis tegen Westerlo, Beerschot kon in eigen huis nipt een verliespartij vermijden tegen Lierse. Bij Cercle Brugge koos coach Frank Vercauteren voor een half B-elftal naar aanleiding van de komende finalewedstrijden, zijn Beerschot-collega Marc Brys deed dat opvallend genoeg niet.

Bekijk hier alle eindstanden in de Proximus League!

Cercle Brugge speelde zondagavond thuis tegen Westerlo met een experimenteel elftal. Mercier, Delacourt en Kone stonden vooraf op één kaart van schorsing en zaten niet in de kern. Ook, Taravel, Lambot en Nardi werden gespaard. Wat volgde was een weinig spectaculaire wedstrijd waarin Lukas Van Eenoo, ex-Cercle, de bezoekers op voorsprong bracht na iets meer dan een halfuur. Tormin zorgde met nog twintig minuten te gaan voor de gelijkmaker en legde zo de 1-1 eindstand vast.

1-1, dat was ook de eindstand in de confrontatie tussen Beerschot-Wilrijk en Lierse. Beerschot moest daarvoor wel knokken nadat Yagan halverwege een flauwe eerste helft met een fraai afstandsschot de 0-1 op het bord zette. Beerschot-Wilrijk ging in een betere tweede helft nadrukkelijk op zoek naar de 1-1, en in de blessuretijd viel die uiteindelijk ook nadat Messoudi een voorzet perfect op het hoofd van Hoffer schilderde.

Cercle Brugge was al zeker van winst in de tweede periode van de Proximus League en sluit uiteindelijk af met 26 punten, vier eenheden meer dan nummer twee Lierse. Beerschot-Wilrijk, kampioen in de eerste periode, eindigt met 17 punten als vijfde. Cercle Brugge sluit de algemene tussenstand ook af als nummer één met 50 punten, voor OH Leuven (47 punten) en Beerschot-Wilrijk (46 punten).