Verliest Standard topschutter aan Chinese club?

De dagen van Orlando Sá bij Standard zijn mogelijk geteld. De Portugees, dit seizoen topschutter bij de Rouches met tien doelpunten, geniet interesse van verschillende Chinese clubs. Standard is zelf niet happig om Sá te laten gaan, maar de 29-jarige spits zou naar verluidt niet nee zeggen tegen een transfer. De Chinese transfermarkt sluit komende woensdag.

Sá begon vorige week al op de bank in de derby tegen Charleroi, maar viel wel in de tweede helft in en scoorde de gelijkmaker (de wedstrijd eindigde op 1-1). Voor het duel tegen competitieleider Club Brugge zondagavond begon de Portugees eveneens op de bank, hij viel met nog tien minuten te gaan in. Standard en Club Brugge deelden uiteindelijk de punten.

