Manchester City, mét scorende Kompany, pakt eerste trofee van het seizoen

Vincent Kompany kan weer lachen nadat hij een tijdje afwezig was door blessures, want onze landgenoot scoorde zondagavond zijn eerste doelpunt van het seizoen voor Manchester City in de League Cup-finale tegen Arsenal. Het bleek meteen een belangrijke goal, want Kompany hielp zijn team mee aan de eerste trofee van het seizoen. Het werd uiteindelijk 3-0.

De eerste helft was niet om over naar huis te schrijven, want zowel Manchester City als Arsenal legde niet het beste voetbal op de mat. Een doelpunt viel er toch dankzij Sergio Aguëro, die de Citizens na 18 minuten op voorsprong bracht. 1-0 was meteen ook de ruststand. Vroeg in de tweede helft was het gloriemoment van Kompany gekomen. Kevin De Bruyne, die andere City-Belg, speelde een hoekschop kort naar Ilkay Gündogan, die de bal voor doel zwiepte. Kompany devieerde de bal tegen de netten en maakte er 2-0 van. Arsenal had geen antwoord in huis, David Silva legde luttele minuten later zelfs 3-0 binnen. De stand zou niet meer veranderen. Voor Manchester City is het de vijfde League Cup in de geschiedenis.