Meer dan 100 meisjes verdwenen uit school na aanval Boko Haram

Zes dagen na de aanval van terreurgroep Boko Haram op een school in Dapchi heeft de Nigeriaanse overheid nu bevestigd dat er 110 schoolmeisjes zijn verdwenen. De autoriteiten hadden eerst gemeld dat de kinderen waren gered, maar dat blijkt nu niet het geval.

Milities van Boko Haram vielen maandag een school binnen in Dapchi, in het noordoosten van Nigeria. De Nigeriaanse autoriteiten communiceerden daarna dat soldaten zeker vijftig meisjes uit handen van de islamitische terreurbeweging konden redden, maar dat bericht werd later teruggetrokken. Over het lot van de kinderen bleef het daarna tot vandaag/zondag stil, tot grote woede van de ouders.

De regering geeft nu toe dat er 110 meisjes zijn verdwenen en nog niet zijn teruggevonden. De school telde in totaal 906 leerlingen. Ouders van zeker 105 meisjes hadden al laten weten dat ze na de aanval nog niets van hun dochter hadden vernomen. Vermoed wordt dat de kinderen zijn ontvoerd.

In 2014 ontvoerde Boko Haram al eens meer dan tweehonderd christelijke schoolmeisjes uit het dorp Chibok.