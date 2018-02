Merkel stelt haar ministers voor, waaronder een van haar grootste criticasters

Duits bondskanselier Angela Merkel heeft zondag haar keuzes voor de CDU-ministerposten in de volgende Duitse regering voorgesteld. De meest opvallende naam is die van Jens Spahn op Volksgezondheid. Spahn is een van Merkels grootste critici binnen de partij.

CDU-partijleidster en bondskanselier Merkel maakte zondag tijdens een persconferentie officieel de namen bekend van de christendemocratische ministers in de volgende regering. Coalitiepartner SPD kaapte tijdens de onderhandelingen de belangrijkste posten weg, maar de CDU zou toch aanspraak maken op een zestal portefeuilles.

De opvallendste naam is die van Jens Spahn, de huidige staatssecretaris voor Financiën, op Volksgezondheid. Hij komt uit de rechtervleugel van de partij en is altijd al erg scherp geweest voor het migratiebeleid van de bondskanselier. Met de portefeuille voor Spahn wil Merkel de rangen sluiten in de aanloop naar het partijcongres van maandag/morgen, waarin de hele partijtop de keuzes van Merkel moet bekrachtigen.

Op de andere posten koos de bondskanselier veel voor de hand liggender namen. Zo blijft Ursula von der Leyen gewoon op post als minister van Defensie en krijgt Merkels maatje Peter Altmaier het departement Economie. Anja Karliczek wordt minister van Onderwijs en Julia Klöckner, die de CDU in Rijnland-Palts leidt, mag zich over Landbouw ontfermen. Tot slot krijgt Horst Seehofer, de minister-president van de deelstaat Beieren, de Binnenlandse Zaken in handen. Hij is meteen de enige CSU-naam op het lijstje van Merkel.

De bondskanselier lijkt er alvast op te rekenen dat haar partij het licht morgen/maandag op groen zet. “Met dit team kunnen we de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden”, zei ze zondag na afloop van een persconferentie.

Maar daarmee is de laatste horde nog niet genomen. Coalitiepartner SPD moet nog namen voordragen voor zijn ministerposten, waaronder Financiën en Buitenlandse Zaken. Bovendien moeten de leden van de socialistische partij het regeringsakkoord nog goedkeuren, en dat lijkt geen sinecure te zullen worden. De resultaten van de stemronde worden op 4 maart verwacht.