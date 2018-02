Gemeente krijgt onverwacht cadeau van marine (maar twijfelt om het te aanvaarden)

Temse - De gemeente Temse krijgt een verrassend geschenk: de marine doet het gereputeerde oceanografisch schip Belgica cadeau. Een mooi gebaar, vindt de gemeente, want de Belgica werd op de Boelwerf gebouwd. “Maar financieel wordt het mogelijk een zware dobber.”

De Belgica heeft een onverbrekelijke band met Temse. Het onderzoeksschip werd in 1984 gebouwd op de Boelwerf, met koningin Fabiola als meter en de gemeente Temse als peter. Temse nam dat peterschap ter harte en het schip kwam dan ook geregeld terug naar zijn thuisbasis, zowel voor bevelsoverdrachten als voor opendeurdagen. Die lokten telkens meer dan 3.000 bezoekers. Het schip heeft intussen zijn dienst gedaan en wordt in 2020 uit de vaart genomen.

“Blijk van waardering”

De marine kwam op het idee om de peter van het schip een cadeautje te geven. “De Belgica wordt geschonken aan de gemeente Temse. Een gebaar dat ons charmeert want de Belgica is een kroonjuweel uit de schatkamer van de Boelwerf. Het is ook een blijk van waardering voor onze inzet als peter”, klinkt het bij burgemeester Luc De Ryck (CD&V).

Het is echter de vraag of de gemeente het geschenk aanvaardt of er beleefd voor bedankt. “Het is geen eenvoudig cadeau. Het schip is versleten en varen zal het niet meer kunnen. Vraag is wat we ermee kunnen doen. En de onderhoudskost zal heel hoog liggen”, vreest de burgemeester.

Dat zoiets duur kan uitvallen, zal ook vanavond blijken. Uitgerekend nu moet de gemeenteraad beslissen over de restauratie van de grote kraan op De Zaat. De enige overgebleven Boelwerf-Cockerill-kraan werd in 2004 beschermd als monument en blijft op De Zaat als herinnering aan de voormalige scheepswerf. De restauratie van de kraan is broodnodig om de staalstructuren en verbindingen te bewaren, net als het betonplatform en de fundering. Meteen zouden ook de roterende delen hersteld worden, waardoor de torenkraan weer om haar as kan roteren. Mooie plannen maar daar staat ook een stevig prijskaartje tegenover: de raming bedraagt 1,52 miljoen euro. De gemeente hoopt daarvoor een subsidie van 80 procent te krijgen, maar dan nog moet Temse zelf 336.000 euro ophoesten.

Bezoekerscentrum

De Temsese erfgoedvereniging Op Stoapel is maar wat blij met de geplande restauratie. Op Stoapel droomt er al jaren van de restauratie te koppelen aan een bezoekerscentrum, een uitkijkplatform met zicht over de hele Scheldedelta en een fiets- en wandelparcours. De mogelijke komst van de Belgica zou in die optiek een extra troef betekenen. Bovendien vreest de vereniging dat het anders einde verhaal is. “Wat er anders met het oude schip zal gebeuren, is onduidelijk. Wellicht zal de sloop het trieste lot zijn. Tenzij het schip een plaats kan krijgen in een erfgoedplan dat het scheepsbouwverleden in de Scheldergio als onderwerp heeft. Op Stoapel vzw is actief aan het zoeken naar een draagvlak voor een dergelijk initiatief”, klinkt het bij Op Stoapel.