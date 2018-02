Drie jongeren zwaargewond na botsing op rotonde

Beveren-Waas / Kallo - Drie Nederlandse jongeren zijn zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een zware crash in de Waaslandhaven.

Een Seat met daarin drie Nederlandse jongeren is zaterdagavond om 21.15 uur op de betonnen vangrail van de rotonde aan de Sint-Antoniusweg ter hoogte van de R2 in de Waaslandhaven beland. De auto kwam aangereden uit de richting van de Kieldrechtsluis. De bestuurder moest samen met een passagier die op de achterbank zat bevrijd worden door de brandweer. Alle inzittenden werden zwaargewond overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem.

Het is niet de eerste keer dat er aan die bewuste rotonde in de Sint-Antoniusweg een zwaar ongeval gebeurt. Dat was de afgelopen jaren al meermaals het geval, er vielen daarbij ook doden te betreuren. Binnen een maand verdwijnt de rotonde. Ook twee bruggen gaan onder de sloophamer. In de plaats daarvan komt er één brug en zal het verkeer worden geregeld met lichten.