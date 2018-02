Standard-Brugge: twee goals, twee keer onterecht goedgekeurd (en dan was er nog een niet-gefloten strafschop)

Standard en Club Brugge scoorden zondagavond elk één keer tijdens hun onderlinge confrontatie, maar beide teams hadden achteraf reden tot klagen. Scheidsrechter Boucaut en zijn team haalden zich immers de woede van de tegenstander op de hals bij beide doelpunten. Standard opende de score vanuit een duidelijke buitenspelsituatie, bij de gelijkmaker van Club Brugge werd niet gefloten voor een duwfout.

30’ Buitenspel Mpoku

Voor de openingstreffer van Carcela stonden liefst vier spelers van Standard buitenspel. Er kan slechts één speler écht buitenspel staan en dat was in de geval Paul-José Mpoku, bijna twee meter. Hij lag aan de basis van de 1-0. Assistent-ref Frédéric Godelaine zag het niet en dat was toch moeilijk te begrijpen.

65’ Penaltyfout Vormer

Een duel op de rand van het strafschopgebied en Vormer komt te laat. Hij schoffelt Mpoku onderuit, maar scheidsrechter Boucaut ziet het niet. Nochtans weinig ruimte voor discussie.

De fout van Vormer

71’ Duwfout Dennis

Wat voordien gebeurde, kunnen we nog catalogeren onder de noemer ‘het gebruikelijke gestommel in de het strafschopgebied bij een hoekschop’. Er konden verschillende fouten worden gefloten, ook in het voordeel van Club Brugge. De duw van Dennis in de rug van Marin was echter overduidelijk. Niet hard, maar genoeg om de Roemeen uit evenwicht te brengen. Had dus bestraft moeten worden. Maar Boucaut en weer zijn assistent Godelaine zagen het niet.