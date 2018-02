Het vriest stenen uit de grond, en toch gaan deze mensen zwemmen

Deurne -

Het is berekoud dezer dagen, maar ook in deze vriestemperaturen trotseren de ijsberen met plezier de koude. In Deurne gingen ze zondag gezamenlijk het water in om een duik te nemen. Een flinke dosis lef was daarbij onontbeerlijk: het water was met een temperatuur van amper 2,8 graden dan ook ijskoud.