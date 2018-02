Bewoners redden blinde zoon en huisdieren bij brand

Oekene / Roeselare - Een hevige brand vernielde zondagavond een groot deel van een huis in Oekene. De bewoners konden hun blinde zoon Giovanni (20), hun twee honden en papegaai op tijd in veiligheid brengen.

Rik Vancompernolle (53) zat zondagavond samen met zijn gezin te eten in de keuken van hun huurwoning in de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Oekene. Rond 18.40 uur hoorde de man plots dat er iets niet pluis was. “Ik hoorde geknetter vanuit de woonkamer. Toen ik ging kijken, zag ik dat daar een verdeelkast aan het branden was.”

Veel kon het gezin niet meer ondernemen om het vuur te blussen. Volgens Rik waren de vlammen via de bedrading en de isolatie al opgeklommen tot in het houten plafond onder de slaapkamer van hun zoon.

“Er was al veel rook. Het enige wat ik nog kon doen was mijn blinde zoon Giovanni en mijn twee honden en onze papegaai Jako in veiligheid brengen.”

“Bij onze aankomst ging het al om een uitslaande zolderbrand”, zegt brandweerofficier Christophe Gardin van de brandweerzone Midwest. “De vlammen sloegen door het dak. Maar via een binnenaanval kregen we de situatie snel onder controle.”

Door het snelle werk van de brandweer bleef de brandschade beperkt tot de bovenverdieping. De rest van het lange huis werd gevrijwaard, al zal er wel rookschade zijn. De bewoners konden er wellicht niet meer verblijven.