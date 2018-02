Lintjessaga krijgt vervolg: Guardiola draagt ondanks dreigende schorsing ook geel lint tijdens League Cup-finale

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft zondag de Engelse voetbalbond (FA) geprovoceerd door een politiek geladen geel lintje te dragen tijdens de League Cup-finale tegen Arsenal. Met dat lintje betuigt de oefenmeester zijn steun aan de Catalaanse leiders die in de gevangenis zitten.

Vrijdag opende de FA al een tuchtprocedure tegen Guardiola voor het dragen van politieke symbolen die de Catalaanse onafhankelijkheid steunen. De Catalaan draagt al sinds het einde van 2017 bij tijdens elke wedstrijd en persconferentie een geel lintje, waarmee hij zijn steun uitdrukt aan de vier opgepakte Catalaanse bestuurders. De FA onderlijnt in een persbericht dat het dragen van politieke symbolen in tegenstrijd is met het reglement. “Hij heeft nog tot maandag 5 maart 18u00 om zich te verantwoorden,” voegt de bond eraan toe.

De in het Catalaanse Santpedor geboren Guardiola speelde en trainde het grootste deel van zijn carrière bij FC Barcelona, de ploeg uit de hoofdstad van de separatistische regio. In december verklaarde hij dat hij het lint draagt omdat hij het lot van de Catalaanse bestuurders “niet eerlijk” vindt. Met het lintje vraagt hij dan ook de vrijlating van zijn regiogenoten. “Als ze me voor zoiets willen schorsen - de UEFA, de Premier League en de FIFA, dan doen ze het maar,” voegde Guardiola er toen aan toe. Daarbij onderlijnde hij dat “er ondertussen mensen in de gevangenis zitten”.