Zware explosie: winkel en loft “zakten als pannenkoek in elkaar”

In de Engelse stad Leicester is er zondagavond rond 19 uur plaatselijke tijd een zware explosie geweest in een winkel met een loft boven. De politie spreekt van een “groot incident”. Zes mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, twee van hen zijn in kritieke toestand.

De lokale brandweer en reddingsdiensten kregen omstreeks 19 uur (20 uur onze tijd) een oproep over een ontploffing in Hinckley Road, vermoedelijk in een winkel. Op sociale media zijn beelden te zien van vlammen boven een woonwijk. Van het gebouw zelf blijft weinig of niets over.

Het zou gaan om een nachtwinkel met daarboven een loft. Volgens een woordvoerster van de brandweer zakte het gebouw “als een pannenkoek” in elkaar.

Nog volgens de woordvoerster kwamen zes brandweerwagens ter plaatse, en werd het incident behandeld als een “zoek- en reddingsoperatie”. “Onze prioriteit ligt bij de eventuele gewonden”, zei een woordvoerder van de brandweer aan The Telegraph.

Later vertelden hulpverleners dat zes mensen naar het ziekenhuis werden gebracht, van wie twee in kritieke toestand waren.

De politie evacueerde mensen uit omliggende gebouwen. Volgens een woordvoerder van de politie is er op dit moment geen indicatie dat dit incident terreurgerelateerd is.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS