Borgerhout - Vrijdagnacht is een woning in Borgerhout meermaals beschoten. Er vielen geen gewonden. Het gaat om de woning van N.T., een belangrijke drugsfiguur die deel uitmaakte van de bekende Turtlebende.

