Slotfeest zou anderhalve dag duren, politie zet festiviteiten al na vijf uur stop: “Vechtpartijen en heel veel overlast”

Het feest in de Recyclart duurde amper 5 uur, in plaats van de voorziene 36 uur. Foto: amg

Brussel - Het slotfeest van kunstencentrum Recyclart, dat normaal 36 uur zou duren, werd al tijdens de eerste nacht stilgelegd door de politie. Geluidsoverlast en vechtpartijen waren de boosdoeners.

De sluiting van Recyclart zou in stijl moeten gebeuren en dus werd er beslist om een slotfeest van liefst 36 uur te houden. Dat zou in principe tot maandagmiddag moeten hebben geduurd. Maar de politie dwong de organisatoren zaterdagnacht al om het feest vroegtijdig stop te zetten.

“Dat na verschillende oproepen naar het noodnummer omdat er vechtpartijen plaatsvonden”, zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Een eerste oproep voor een vechtpartij kwam er iets na halfdrie. Om vier uur was er een nieuwe vechtpartij en kwamen er ook meldingen van geluidsoverlast door de buurt. Toen werd al een eerste waarschuwing gegeven dat er moest opgelet worden. Toen we tegen de ochtend nog een oproep kregen voor problemen, hebben we besloten om het feest te laten stilleggen. Toen bleek ook dat de brandweer nooit toestemming had gegeven voor het feest. En zonder die toestemming kan de brandveiligheid niet verzekerd worden. Het feest had dus nooit mogen georganiseerd worden.”

Geen gewonden

Bij de vechtpartijen werden volgens de politie geen arrestaties verricht en moesten er geen gewonden worden afgevoerd. Toch was het stilleggen een flinke streep door de rekening van Recyclart en de zowat 800 opgedaagde feestvierders. Bij het kunstencentrum was niemand bereikbaar voor commentaar. Wie wel al zijn ongenoegen liet blijken op sociale media, is de Brusselse hiphopartiest Zwangere Guy. Hij stond geprogrammeerd op zondagnacht. “Een regelrechte schande is het”, aldus de artiest. “Recyclart is de undergroundtempel van Brussel. Het is hoog tijd voor een nachtburgemeester in de hoofdstad.”