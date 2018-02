Bisschop wil kerk verkopen, maar één parochiaan trekt naar Rome om hem te dwarsbomen

Gent - De Heilig Kruiskerk op het Westveld is een van de zeventien Gentse kerken die worden ontwijd om een nieuwe bestemming te krijgen. Maar één man verzet zich daartegen. Hij startte een beroepsprocedure voor de kerkelijke rechtbank in Rome. “Vóór de sluiting kwamen hier wekelijks 120 mensen naar de ­eucharistieviering.”

Dat de Heilig Kruiskerk op de lijst staat, lijkt logisch. Het is een moderne kerk uit de jaren 60 die meer wegheeft van een zaal dan een klassieke kerk. Makkelijk dus om ze een nieuwe bestemming te geven. Bisschop Luc Van Looy vaardigde in december vorig jaar het decreet uit om de kerk ‘te onttrekken aan de eredienst’, te ontwijden dus.

Maar dat was buiten één man gerekend, een ex-lid van de kerkfabriek dat anoniem wil blijven. De man trok naar de kerkelijke rechtbank in Rome en ging in beroep tegen het decreet. De bisschop kon niet anders dan zijn decreet opschorten, tot het Vaticaan een definitieve beslissing heeft genomen. In afwachting kan de eigenaar, de kerkfabriek van Heilig Kruis, niet overgaan tot de verkoop.

Verkeerde beslissing

“Ik snap dat kerken moeten worden gesloten”, zegt de man. “Maar ik denk dat de Stad en de bisschop een verkeerde beslissing nemen over deze kerk. Hier kwamen nog mensen naar de mis: in de weken vóór de laatste eucharistieviering nog 100 tot 120 mensen. En dan heb ik het niet over speciale vieringen zoals Kerstmis of Pasen.”

Volgens de man, een jurist, lokte de kerk gelovigen uit Sint-Amandsberg én uit andere deelgemeenten. “Het grote voordeel is dat ze goed bereikbaar is en een grote parking heeft.”

Volgens de parochiaan snijdt de Kerk in eigen vel door populaire kerken te sluiten. “Geen wonder dat dan minder mensen naar de kerk gaan.” Hij gelooft in een goede afloop. “Er is een precedent. De hoogste kerkelijke rechtbank in Rome zegt dat een tekort aan clerus geen reden is om kerken te sluiten.”

Meer gelovigen verzamelen

Maar dat is volgens het bisdom helemaal het argument niet. “Het bisdom heeft samen met de Stad Gent het kerkenplan uitgetekend. De reden om bepaalde kerken te sluiten, is niet het tekort aan clerus. Het doel is om meer gelovigen te verzamelen in minder kerken. En het is steeds moeilijker om al die kerken te onderhouden.”

Het bisdom panikeert niet. “Wij volgen de procedure. De kansen voor die man zijn moeilijk in te schatten.”