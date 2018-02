Ook Anderlechtfans zetten druk op Van Holsbeeck: “Herman buiten!”

Het begon redelijk anoniem, maar klonk op een bepaald moment toch luider. Een groep Anderlecht-supporters scandeerde Herman buiten! De fans verwijten sportief manager Herman Van Holsbeeck een wanbeleid en ook met nieuwe baas Marc Coucke is de relatie troebel. Nu nog meer, nadat Coucke dit weekend onomwonden verklaarde dat Anderlecht in januari wel vijf Mitrovicen had kunnen huren, terwijl Van Holsbeeck altijd beweerde dat er echt geen budget was.