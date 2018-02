Timmy Simons oudste speler in eerste klasse: “Record nog scherper stellen”

Na de wedstrijd had Timmy Simons toch een reden om te vieren. De ancien mocht in de slotfase invallen en pakt zo het record van oudste speler ooit in de Belgische eerste klasse. Simons pakt met zijn 41 jaar en 76 dagen het record over van Charles Cambier in 1922 (41 jaar en 7 dagen), ook een speler van Club. Simons wist dat het record al even in de lucht hing, maar toch moest hij even slikken toen Leko hem vroeg om in te vallen. “Ik moest me klaarmaken om Mechele te vervangen, maar hij kon alsnog verder spelen. Een paar minuten later vroeg de coach mij toch in te vallen.”