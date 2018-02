‘Brave broer’ Abdeslam overviel ex-lief tijdens geldtransport

Sint-Jans-Molenbeek - Mohamed Abdeslam (31), broer van Salah, is aangehouden als brein achter de opvallende overval van gemeentepersoneel van Molenbeek. Hij en een kompaan roofden in januari 68.000 euro van een ambtenaar, een vrouw die dat gemeentegeld naar de bank moest brengen. Nu blijkt dat de vrouw een ex-lief van Mohamed Abdeslam is. De ‘brave broer’ van Salah is aangehouden.

Molenbeek, 23 januari dit jaar. Een man, gewapend met een mes, stapte op twee ambtenaren van de gemeente toe. De twee waren met een tas geld op weg naar de bank. De overvaller bedreigde de twee – een man en een vrouw – en dwong hen om de tas af te geven. De inhoud: 68.000 euro van de gemeente.

Een inside job, zo dacht burgemeester Schepmans toen al. Door intensief speurwerk kon de politie vorige donderdag vier verdachten oppakken. Het brein achter de zaak bleek niemand minder dan Mohamed Abdeslam, de broer van Salah en woordvoerder van de familie. Samen met hem werd B., kompaan en de eigenlijke overvaller, opgepakt. Ook de overvallen dame, N.D., die op de gemeente Molenbeek werkt, en haar collega zouden even gearresteerd zijn.

Te loslippig

N.D. heeft een relatie gehad met Abdeslam, maar die is al een aantal jaar voorbij. Mogelijk is ze toen te loslippig geweest over haar taak om op gezette tijdstippen en op discrete wijze grote sommen geld van de gemeente naar de bank in het centrum van Brussel te brengen, per auto. Een praktijk die onveilig lijkt, maar nog veel wordt toegepast.

Burgemeester Schepmans bevestigt dat N.D. een relatie zou hebben gehad met Mohamed Abdeslam. Die heeft zelf ook op de bevolkingsdienst gewerkt, maar werd daar na de aanslagen in ons land ontslagen. Wat de rol van N.D. is, is niet geheel duidelijk. Heeft ze bewust informatie doorgegeven zodat haar ex de overval kon plegen? Of heeft Abdeslam ten tijde van hun relatie van haar naïviteit geprofiteerd om meer te weten komen over haar tripjes naar de bank?

De speurders zoeken het uit, maar gaan uit van het laatste. Na verhoor werd N.D. weer vrijgelaten. De vrouw is vorig jaar gehuwd. Sinds de overval zit ze thuis met ziekteverlof.

Ook de andere ambtenaar die even opgepakt was, mocht beschikken. Mohamed Abdeslam en de eigenlijke overvaller blijven aangehouden. Nathalie Gallant, advocaat van Abdeslam, zegt dat haar cliënt ontkent. Het geld is nog niet terecht en het is niet duidelijk wat ­Mo­hamed Abdeslam ermee van plan was.

Mohamed Abdeslam speelde altijd de ‘brave broer’ op tv en liet zich gewillig interviewen na de aanslagen van Parijs waarin zijn broers Brahim en Salah betrokken waren. Hij probeerde zo sympathiek ­mogelijk te blijven en ontstak mee kaarsjes tijdens de wake ter herdenking van de slachtoffers van Zaventem op het Gemeenteplein van Molenbeek. Anderzijds verdedigde hij zijn broer door dik en dun. “Geen ex­tremist. Gemani­puleerd. Misschien onschuldig”, klonk het steeds.

Gitzwart verleden

Toch heeft ook de oudste Abdeslam-broer een gitzwart verleden. In 2010 werden hij en zes anderen veroordeeld wegens het ­bestelen van overledenen. Abdeslam was toen ambulancier. De zes pakten juwelen en geld af van overleden mensen. Hij kreeg toen twee jaar met uitstel en noemde het een jeugdzonde.