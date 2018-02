Wordt assistent-coach Rode Duivels de opvolger van Wenger? “Wie zou niet geïnteresseerd zijn in zo’n job”

Assistent-bondscoach bij de Rode Duivels Thierry Henry zou niet (zomaar) neen zeggen mocht hij de kans krijgen om manager te worden van Arsenal, de club waar hij tussen 1999 en 2007 voetbalde. Sinds 1996 is de Fransman Arsène Wenger er manager, maar de jongste tijd lag hij steeds vaker onder vuur.

Sky Sports vroeg de Franse ex-topspits of hij geïnteresseerd zou zijn om manager te worden van zijn ex-club. “Geïnteresseerd ja, maar ik kan er niet over praten door mijn job bij de Belgische nationale ploeg. Maar wie zou niet geïnteresseerd zijn in zo’n job”, aldus Henry.