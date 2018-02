Coucke brengt ook tweede baas mee naar Anderlecht

Marc Coucke was de meest opgemerkte figuur op Anderlecht, maar de toekomstige voorzitter had nog een belangrijke man bij. Neen, niet Luc Devroe. Naast Coucke zat Joris Ide, de West-Vlaamse staalfabrikant, die samen met hem investeerde om 74 procent van de RSCA-aandelen te kopen.

Coucke noemt Ide zijn stille vennoot en het lijkt niet meteen de bedoeling dat Ide een actieve rol gaat spelen binnen de club. Hij komt dus wel kijken naar de westrijden en viert uitbundig mee als er gescoord wordt

Ook dat is opvallend, want Joris Ide was in het verleden supporter en sponsor van Club Brugge. Bij blauw-zwart hielp hij onder meer de transfer van Koen Daerden realiseren in het verleden.