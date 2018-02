Tientallen gemeenten stemmen tegen woonstbetredingen

Antwerpen / Kraainem - In Wallonië en Brussel stemmen de komende week 49 gemeenteraden over een motie tegen het wetsontwerp rond de woonstbetredingen. In Vlaanderen stemmen Antwerpen en Kraainem. Dat meldt Ecolo.

De wettekst van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zou het mogelijk maken dat de politie, na groen licht van de onderzoeksrechter, een woonst kan betreden waarvan ze vermoedt dat er onderdak wordt verleend aan illegalen die weigeren in te gaan op een bevel het grondgebied te verlaten. Onder meer bij MR stuit het ontwerp op weerstand.

Al 42 Waalse en Brusselse gemeenten hebben de motie goedgekeurd. Het gaat onder andere om Brussel, Anderlecht, Luik en Namen. In Vlaanderen heeft enkel Drogenbos al een motie gestemd. Komende week staan stemmingen op het programma in Antwerpen en Kraainem. Balen en Wezembeek-Oppem zullen zich in de loop van de komende weken uitspreken.

De moties worden overgemaakt aan onder meer de Kamer en de betrokken ministers.