Michelle Obama werkt aan haar (dikbetaalde) memoires

De voormalige first lady Michelle Obama werkt momenteel aan haar memoires. Het boek kreeg de titel ‘Becoming’ en komt op 13 november uit in 24 talen, kondigde uitgever Penguin Random House zondag aan.

De echtgenote van Barack Obama noemt het auteurschap een “unieke en erg persoonlijke ervaring”. “Ik praat over mijn wortels, over hoe ik als klein meisje uit de South Side van Chicago mijn eigen stem vond en de kracht vond om anderen te helpen”, legt ze uit.

In de Verenigde Staten zou het boek 32,50 dollar gaan kosten op papier, het e-book kost 14,99 dollar.

Michelle en Barack sloten in maart 2017 allebei een boekdeal met uitgeverij Penguin Random House. Dat zou hen 60 miljoen dollar opgeleverd hebben, meteen een van de meest winstgevende contracten in de boekindustrie ooit.

Over het toekomstige boek van echtgenoot Barack is nog niets geweten. Hij publiceerde er wel al twee, in 1995 en 2006. Die gingen elk meer dan drie miljoen keer over de toonbank in de VS alleen.