Filmstudio Harvey Weinstein staat op rand faillissement

Filmstudio The Weinstein Company zal bij de rechtbank bescherming tegen zijn schuldeisers vragen. Medeoprichter Harvey Weinstein kwam in opspraak wegens seksueel misbruik. Verschillende grote klanten trokken zich terug uit projecten met zijn bedrijf. De raad van bestuur zegt dat een deal om de filmstudio te verkopen aan investeerders mislukt is.

The Weinstein Company was al enige weken in gesprek met investeerders Ron Burkle en Maria Contreras-Sweet. Het bedrijf legt de schuld voor het mislukken van de overnamegesprekken bij die laatste. Zij zou zich niet aan eerder gemaakte afspraken hebben gehouden, melden Amerikaanse media. Ook zou Contreras-Sweet onvolledig ingevulde formulieren hebben aangeleverd waardoor The Weinstein Company geen nieuw krediet kreeg en niet meer genoeg geld had.

Harvey Weinstein werd vorig jaar door een reeks actrices beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding. Hij werd door zijn broer Bob en de rest van het bestuur in oktober ontslagen. Het bedrijf maakte onder meer de Oscar-winnende film ‘The King’s Speech’ en succesvolle televisiereeksen zoals ‘Project Runway’.