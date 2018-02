Minstens 25 burgerdoden bij luchtaanvallen op ISIS-gebied

Er zijn minstens 25 burgers, onder wie 7 kinderen, om het leven gekomen bij luchtaanvallen op een van de laatste bolwerken van de terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) in het oosten van Syrië. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) maandag.

Volgens het observatorium vielen de slachtoffers bij bombardementen die zondag een hele dag lang plaatsvonden op al-Shafah. Dat dorp “bevindt zich in het laatste bolwerk van ISIS in de provincie Deir ez-Zor”, in het oosten van Syrië, zo klinkt het nog.

Het observatorium legt de verantwoordelijkheid voor de aanvallen bij de internationale coalitie, die onder leiding van de VS de jihadistische organisatie ISIS bestrijdt. De coalitie heeft voorlopig nog niet gereageerd op het bericht.

ISIS controleert naar schatting zowat drie procent van het Syrische grondgebied.