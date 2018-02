Limburg en Vlaams-Brabant bedekt onder laagje “industriële sneeuw”

Het heeft maandagochtend een beetje gesneeuwd in Limburg en Vlaams-Brabant. Op sommige plaatsen blijft een dun laagje van het witte goud liggen. De sneeuwwolk vond zijn oorsprong in de industrie van het Duitse Ruhrgebied, wat maakte dat hij erg moeilijk te voorspellen was.

OPROEP. Heeft het bij jou ook gesneeuwd? Bezorg ons je foto’s of filmpjes via oproep@nieuwsblad.be.

“Het gaat om industriële sneeuw”, verduidelijkt weerman David Dehenauw van het KMI aan de redactie van Het Nieuwsblad. “Het zijn van oorsprong Duitse stoomwolken uit de industrie in het Ruhrgebied die kristalliseren en via een smalle band door Limburg en Vlaams-Brabant getrokken zijn. Nu is de sneeuw op weg naar Wallonië.”

Doordat dit soort sneeuw zijn oorsprong vindt in de industrie, valt hij ook amper te voorspellen en zal je hem zelden in het weerbericht aangekondigd zien. “Dit is een soort sneeuw die zich niet op weerkaarten laat zien. Het is dan ook moeilijk te zeggen of dit fenomeen zich de komende dagen nog zal herhalen: we zien het pas gebeuren op het moment dat de sneeuw het land binnenkomt.”

Sneeuw en zo'n bij - 5graden in Kessel-Lo. pic.twitter.com/WpT5G9zyF1 — Gerda Trog (@TrogGerda) 26 februari 2018

Het sneeuwt in Kessel-Lo en het is - 5 graden. pic.twitter.com/0fd5pItF6h — Gerda Trog (@TrogGerda) 26 februari 2018

Bertem Foto: Martine Lismont

Landen Foto: Saskia Heylen

Zoutleeuw Foto: Alain Andries

Leuven Foto: Bert huyghebaert