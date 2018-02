Private banken zoeken gemotiveerd talent, economisch diploma geen vereiste

Lijkt het alsof de financiële sector geen behoefte meer heeft aan nieuwe talenten? Niets is minder waar. Zo wenst onder meer vermogensbank Degroof Petercam dit jaar nog zestien nieuwe private bankiers in Vlaanderen aan te trekken. Een economisch diploma is geen prioriteit.

Na eerdere ervaringen bij een grootbank ging Sandra Francken (47) op zoek naar een familiebedrijf waar de langetermijnrelatie met de klant en expertise centraal stonden. In het Leuvense kantoor van Degroof Petercam is ze sinds 2010 aan de slag en groeide door tot regiodirecteur Vlaams-Brabant. Met vijf personeelsleden is de Leuvense vestiging een kleine entiteit binnen de groep van 1.400 medewerkers in negen landen.

Een private bankier beheert het vermogen van zijn klanten met als doel hun projecten te financieren, te diversifiëren en er een maatschappelijke dimensie aan te geven. Maar ook om bijvoorbeeld de overdracht van hun vermogen in optimale omstandigheden te laten gebeuren.

Eigenschappen?

“Empathie, discretie, vertrouwen, luisterbereidheid en passie voor mensen zijn de belangrijkste eigenschappen waarover een private bankier moet beschikken. De technische, inhoudelijke aspecten van het vak worden intern aangeleerd”, vertelt Sandra Francken. “Als private bankier adviseren wij bij belangrijke mijlpalen zoals bijvoorbeeld een erfenis. Voor de opvolging in een familiaal bedrijf tekenen wij een stappenplan uit of maken een charter. Experts zoeken daarbij naar de beste oplossing.”

Na haar licentie economische wetenschappen met als specialisatie monetaire economie volgde Sandra nog een extra jaar opleiding private banking bij Febelfin. “Niet alle private bankiers hebben een economisch diploma, er zijn ook collega’s met een opleiding politieke en sociale wetenschappen of rechten. Wij hechten vooral waarde aan hoe mensen in het leven staan en wat hun interesses zijn.”

Degroof Petercam investeert in verticale doorgroeimogelijkheden voor zijn medewerkers. “Maar ook horizontaal doorgroeien is mogelijk, van bijvoorbeeld private bankier voor familiale ondernemingen tot specialist voor beursgenoteerde bedrijven. Voorts staat onze werkgever open voor interne mobiliteit waarbij een medewerker na een opleidingstraject in een nieuwe functie kan starten. Omdat wij als bank sterk focussen op beleggingen zijn we vooral op zoek naar gemotiveerde mensen die zich in deze materie willen verdiepen. De zin om te bouwen op de lange termijn is bij ons prioritair.”

Belgische nichespeler

Als master in de handelswetenschappen startte Koen Haghedooren (39) in november 2015 bij Degroof Petercam in Leuven. Na een loopbaan bij twee grootbanken vormde het fusieverhaal tussen de private bankier Degroof en de beursvennootschap Petercam een aanleiding om de overstap te maken. “Ik wou graag werken in een Belgische bank actief in een nichesector. Het goede imago en de uitstraling van de bank was voor mij een bijkomende meerwaarde. We zijn een onafhankelijke speler zonder de nadelen die grote spelers hebben”, vertelt Koen Haghedooren.

De voornaamste opdracht van Koen is het contact met bestaande en toekomstige cliënten, zowel particulieren als bedrijven. “Ik weet van alle onderdelen voldoende af maar als het nodig is kan ik een beroep doen op experts bijvoorbeeld op het vlak van fiscaliteit of successierechten. In feite fungeer ik als eerste contactpersoon. Als generalist moet je van vele markten thuis zijn. Graag omgaan met mensen is een absolute voorwaarde naast een financiële, technische kennis.”

