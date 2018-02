De aarde blijft maar opwarmen, toch vriezen planten kapot. Hoe kan dat?

Op het eerste zicht zou men denken dat planten door de opwarming van de aarde minder kans op vorstschade lopen. Niets is echter minder waar, zo meldt de Universiteit Antwerpen op basis van een nieuwe studie.

“Door de opwarming van de aarde gaan planten steeds sneller het groeiseizoen in”, vertelt Ivan Janssens (Global Change Ecology Centre, Onderzoeksgroep Planten en Ecosystemen, UAtnwerpen). Hij werkte samen met zijn collega Yongshuo Fu en een heleboel internationale collega’s aan een nieuwe studie, die ook verscheen in het gerenommeerde vakblad Nature Communications. “Temperatuur is een belangrijke factor bij de beslissing van de plant om bijvoorbeeld in knop te schieten. De aarde warmt op, en daardoor gaan planten ook sneller beginnen aan het groeiseizoen.”

Vorstschade

Maar dat blijkt echter belangrijke gevolgen te hebben. Door zo vroeg aan de groei te beginnen, is de kans groter dat de planten vorstschade ondervinden. “De aarde warmt dan wel op, maar dit belet niet dat er later in de winter, of in de vroege lente, nog vorstdagen kunnen optreden.”

“Kijk bijvoorbeeld naar de extreme koudegolf die we nu op het einde van februari meemaken. Uit onze analyse blijkt onomstotelijk dat het totaal aantal vorstdagen per jaar afneemt, maar dat het aantal vorstdagen in het vroege groeiseizoen toeneemt, net omdat planten veel te vroeg aan de slag gaan. Daardoor lopen ze vorstschade op.”

De studie werd uitgevoerd over de volledig noordelijke hemisfeer. Gebieden met de hoogste toename in gemiddelde temperatuur bleken ook de hoogste toename te kennen in vorst tijdens het vroege groeiseizoen. “Door de opwarming van de aarde blijkt de natuurlijke bescherming van planten tegen vorstschade in de war te raken”, concludeert Janssens.