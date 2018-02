Eden Hazard geeft Neymar het nakijken en is de beste dribbelkont ter wereld (al is ook Mousa Dembélé heel straf)

Met statistieken kan je veel bewijzen. Die visie dragen ze bij het CIES Football Observatory hoog in het vaandel. Deze keer pakt men uit met de beste dribbelkonten ter wereld. De nummer één? Dat is Eden Hazard!

Het CIES berekende voor deze ranglijst, die gebaseerd op het huidige seizoen, een dribbelindex. Daarvoor vermenigvuldigde men het aantal dribbels per 90 minuten met het percentage geslaagde dribbels. “Dit liet ons toe om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de dribbels in kaart te brengen”, klinkt het bij de mannen van de voetbalstatistieken.

De top drie bestaat, niet erg verrassend, uit drie wereldtoppers. Eden Hazard probeert 6,4 dribbels per wedstrijd waarvan er 75 procent slagen. Goed voor een indexscore van 100. Onze landgenoot blijft daarmee Neymar voor. Die zit aan gemiddeld 7,3 dribbels maar levert er minder geslaagde af met 62 procent (indexscore van 94). Hetzelfde succespercentage als Lionel Messi (indexscore van 70). De Argentijn probeert met 5,5 dribbels per match echter minder vaak zijn tegenstander af te troeven dan zijn voormalige Braziliaanse ploegmaat.

Mousa Dembélé (rechts). Foto: Photo News

Nog drie Belgen

Er staat nog een Rode Duivel in de top vijf: Mousa Dembélé. De Tottenham-middenvelder is gedeeld vierde met Lyon-speler Tanguy Ndombélé met een indexscore van 56. Dembélé zorgt voor minder dribbels dan de drie toppers, drie per wedstrijd, maar liefst 88 procent ervan lukken. Niemand in de top vijftig doet beter. Slechts één speler, Nicolas Viola van Benevento, komt enigszins in de buurt met een succespercentage van 82.

De derde Belg in de top honderd is niet Dries Mertens of Yannick Carrasco maar Radja Nainggolan. Met 2,2 dribbels per wedstrijd en een succespercentage van 68 komt hij uit op een indexscore van 31. Daarmee doet hij evengoed dan onder andere Marco Verratti en beter dan Leon Bailey. De Jamaicaan (ex-Genk) zit aan gemiddeld 2,8 dribbels en 51 procent succesvolle. De Bruyne is gedeeld 98e met gemiddeld 1,7 dribbels en een succespercentage van 73.

De top tien en bekende namen (dribbels per match, succesvolle dribbels, indexscore):

1. Eden Hazard (Chelsea): 6,4 - 75% - 100

2. Neymar (PSG): 7,3 - 62% - 94

3. Lionel Messi (Barcelona) - 5,5 - 62% - 70

4. Tanguy Ndombélé (Lyon): 3,7 - 74% - 56

Mousa Dembélé (Tottenham): 3,0 - 88% - 56

6. Papu Gomez (Atalanta): 3,7 - 71% - 55

7. Arhur Masuaku (West Ham): 4,3 - 59% - 53

8. Sofiane Boufal (Southampton): 4,6 - 53% - 51

9. Mario Lemina (Southampton): 3,0 - 79% - 49

Nabil Fekir (Lyon): 3,4 - 70% - 49

...

12. Paul Pogba (Man United): 3,0 - 73% - 46

16. Isco (Real Madrid): 3,1 - 68% - 43

24. Kylian Mbappé (PSG): 3,7 - 53% - 41

26. Paulo Dybala (Juventus): 3,2 - 60% - 40

29. Andres Iniesta (Barcelona): 2,7 - 70% - 39

33. Alexis Sanchez (Man United): 2,9 - 63% - 38

43. Mohammed Salah (Liverpool): 2,8 - 60% - 35

47. Philippe Coutinho (Barcelona): 2,8 - 55% - 33

57. Radja Nainggolan (Roma): 2,2 - 68% - 31

63. Leon Bailey (Leverkusen): 2,8 - 51% - 30

69. Sergio Agüero (Man City): 2,4 - 59% - 29

87. Christian Pulisic (Dortmund): 3,3 - 38% - 26

98. Kevin De Bruyne (Man City): 1,7 - 73% - 25