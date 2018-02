Eindelijk is het zover: Usain Bolt maakt carrièreswitch en kondigt dat dinsdag aan

Usain Bolt, de snelste man op deze planeet met acht gouden olympische medailles in sprintnummers, heeft een contract getekend bij een voetbalclub. Dat maakte hij zelf bekend via Twitter. Om welke club het precies gaat, maakt de 31-jarige Jamaicaan pas dinsdag bekend.

Usain Bolt won acht gouden olympische medailles en werd ook elf keer wereldkampioen. De snelle Jamaicaan gaf tijdens zijn atletiekcarrière al toe dat hij droomde van een voetbalcarrière. The Lightning Bolt hing in 2017 zijn spikes aan de haak na het WK atletiek in Londen. Zijn manager zei nog voor het einde van Bolts carrière dat hij al zeker van twaalf clubs aanbiedingen had gekregen om eens mee te trainen.

Eind 2016 trainde de voormalige sprinter al eens mee met de Franse club Saint-Jean Beaulieu. En eerder dit jaar bood Bolt zich zelf al aan als nieuwe spits bij het team van David Beckham, Miami MLS. Of Beckham inging op de sollicitatie van de snelste man op aarde, is niet geweten. Normaal zou de voormalige sprinter in maart mogen meetrainen bij Borussia Dortmund, maar voorlopig is het nog onduidelijk of dat doorgaat. The Lightning Bolt is ook hevige fan van Manchester United, maar dat hij bij ploeg uit Manchester aan de slag gaat, lijkt onwaarschijnlijk.