Overvallers sluiten zaakvoerder en klant krantenwinkel op in toilet

Kortrijk - Drie overvallers hebben zondag een pak geld en sigaretten buitgemaakt bij een krantenwinkel in Kortrijk. De zaakvoerder en een klant werden tijdens de overval opgesloten in het toilet.

De overval vond zondagavond plaats, in een krantenwinkel in de Beheerstraat in Kortrijk. Drie overvallers sloten de zaakvoerder en een klant op in het toilet terwijl ze geld en sigaretten buit maakten. Hoeveel ze precies konden meenemen, is nog niet bekend.

In de winkel werd ook bloed aangetroffen. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart.