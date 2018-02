Hoe zwangere vrouwen een economische crisis kunnen voorspellen

Wilt u weten of de economie zal krimpen? Dan kunt u best even kijken hoeveel vrouwen zwanger zijn, zegt een Amerikaanse studie. ‘De beslissing om een kind te krijgen toont vaak hoe optimistisch iemand over de toekomst is.’

Vraag drie economen om hun mening en je krijgt er vier, luidt een oude grap. Economen verschillen vaak van mening en terwijl de ene alleen zonneschijn ziet, waarschuwt zijn collega voor de donderwolken achter de horizon. Zo voorspelden weinig economen de financiële crisis en toen Donald Trump eind 2016 als president werd verkozen, dacht Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat de beurzen nooit meer zouden herstellen. Sindsdien reeg Wall Street de records aan elkaar.

Maar staren de dames en heren zich niet te veel blind op inflatie- en werkloosheidscijfers of beursindexen om het economisch weer te voorspellen? Misschien kunnen economen en investeerders beter het aantal zwangere vrouwen tellen. Dat besluit een studie door het Amerikaanse National Bureau of Economic Research, waarover de Financial Times vandaag bericht. Bij elk van de laatste drie economische recessies in de VS daalde het aantal zwangere vrouwen in de zes maanden voor de economie begon te krimpen.

De crisis van 2007

De band tussen economische cycli en geboortecijfers werd in het verleden al aangetoond, maar deze nieuwe studie is de eerste die duidelijk toont dat dalende zwangerschappen een belangrijke aanwijzing zijn dat er een economische krimp op til staat.

Volgens Daniel Hungerman, auteur van de studie en economieprofessor aan de University of Notre Dame, is het ‘frappant’ hoe de zwangerschappen daalden voor de economische krimp die op de crisis van 2007 volgde. ‘Geen van de experten zag de recessie aankomen en tijdens de eerste maanden waren veel zakenleiders nog overtuigd dat de economie het goed deed’, zegt hij in de Financial Times. Maar terwijl de Amerikaanse beurzen nog op recordhoogte stonden, toonden de dalende vruchtbaarheidscijfers een ander beeld.

Graadmeter voor optimisme

De onderzoekers gebruikten de data van 109 miljoen geboortes in de Verenigde Staten tussen 1989 en 2016. Niet alleen bij de financiële crisis, ook bij de recessies in de vroege jaren 90 en begin jaren 2000 was een dergelijk patroon te zien.

‘De beslissing om een kind te krijgen toont vaak hoe optimistisch iemand is over de toekomst’, zegt professor Kasey Buckles, die ook aan de studie heeft meegewerkt. Opvallend is dat de dalende zwangerschappen beter de recessies voorspelden dan klassieke indicatoren, zoals consumentenvertrouwen of de aankoop van grote goederen, zoals wasmachines of auto’s.

Toch is de correlatie tussen zwangerschappen en recessies verre van perfect, geven de onderzoekers toe. Soms daalde het aantal zwangere vrouwen, terwijl de economie in rustig water bleef. ‘Maar dit is ook het geval voor andere indicatoren’, countert Buckles.

Hoe lang is de rok?

Het is niet de eerste keer dat er alternatieve graadmeters voor de gezondheid van een economie worden voorgesteld. In de jaren 20 werden beurskoersen voorspeld door naar de lengte van vrouwenrokken te kijken. En Leonard Lauder, de voorzitter van cosmeticamerk Estée Lauder, stelde dat hoe meer cosmetica wordt verkocht, hoe slechter de economie eraan toe is. Volgens Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, ten slotte, kan je een economische recessie mee voorspellen door naar de verkoopcijfers van ondergoed voor mannen te kijken.