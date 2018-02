Renaud Hardy stond plots aan het bed van ex-vriendin: “Hij dook overal op”

Tongeren - Een van zijn ex-vriendinnen heeft maandag getuigd op het Tongerse assisenproces van Renaud Hardy (55). In 1994-1995 hadden ze een relatie, maar nadat de relatie was stopgezet, stond hij eens plots in haar slaapkamer, terwijl zij met haar nieuwe vriend in bed lag.

Volgens de vrouw was Hardy via een dakvenster in de trappenhal binnengedrongen. Zijn eigenaardig gedrag had een serieuze impact op de vrouw. Ook de maanden erna dook Hardy meerdere keren plotseling op. “Als ik er nu naar terugkijk, dan kan men dat stalking noemen”, zei de vrouw. “Ik heb indertijd professionele hulp gezocht”.

“Hij zei dat hij radeloos was”, aldus de vrouw. “Hij kwam heel verward over. Mijn vriend is met hem rustig naar buiten gegaan. Ik zat met stress want hij dook overal op. Dat duurde maandenlang. Bij momenten achtervolgde hij mij”, vertelde de vrouw. Hardy werd bovendien ook de nieuwe huurder van haar appartement, nadat zij met haar nieuwe vriend een huis hadden gekocht. Tijdens de verhuis stond hij “doodleuk” in het lege appartement. Na herhaaldelijk vragen van voorzitter Dirk Thys werd het onduidelijk hoe hij het appartement was binnengeraakt. Mogelijk beschikte Hardy nog over een sleutel omdat hij ook kluisjes voor de huisbaas deed.

“Mijn kleren lagen daar”

Advocaat Jef Vermassen wilde van Hardy weten hoe het nu precies zat met die stalking. “Mijn kleren lagen daar in het appartement”, legde Hardy uit. “Het was niet ’s nachts, maar kwart voor negen ’s morgens. Ik had eerst gebeld dat ik nog eens wilde praten. Ik wist niet dat die gast daar in dat bed lag. Onmogelijk dat ik via het raam ben binnengeraakt. Waren daar braaksporen? Ik denk van niet. In die tijd was niet duidelijk wat kon en niet kon in onze relatie. Dat was niet duidelijk afgelijnd.” Veerle omschreef de relatie indertijd als ‘friends with benefits’.

Toch probeerde Hardy volgens haar de grenzen te verleggen, door veel vaker in haar appartement te vertoeven dan afgesproken. Bij haar had Hardy nooit bijzondere eisen gesteld inzake seks, zoals wurgen of blinddoeken. Veerle had het indertijd moeilijk met hoe Hardy naar vrouwen keek.

Seksfeestjes

“Ik heb in de verte hem en François (een vriend van Hardy die vorige week getuigde, nvdr.) horen spreken over seksfeestjes, maar ik heb laten weten dat ik daar niks mee te maken wilde hebben”, zei de vrouw. “Ze spraken over hoe leuk het is om Aziatische vrouwen als hondjes aan de leiband te laten kruipen en dat het gemakkelijk was om hen te vernederen. Ze hadden er plezier in. Ik vond dat echt niet oké. Uit de gesprekken kon ik opmaken dat ze het ook echt deden”, aldus de ex-vriendin, die Hardy omschreef als pronkerig, en als een persoon met een zorgende, maar ook een sluwe kant. “Hardy was ijdel. Hij pakte graag uit met wie hij was. Hij vertoefde graag tussen meer intellectuele mensen, hoewel hij geen diploma behaalde.”