Experts waarschuwen voor Chinese president die “machtiger dan Poetin” dreigt te worden: “Dictator voor het leven”

De Chinese Communistische partij is van plan de grondwettelijke grens van twee opeenvolgende presidentstermijnen op te heffen. Daardoor zou president Xi Jinping mogelijk nooit zijn macht op hoeven te geven. Dat heeft tot heel wat (inter)nationale weerstand geleid.

Met een uiterst korte boodschap kondigde de Communistische partij het voornemen zondag aan. “De Communistische partij heeft voorgesteld om de wet, die zegt dat de president en vicepresident van China niet langer dan twee termijnen mogen aanblijven, uit de grondwet te schrappen.”

Xi Jinping dreigt levenslang aan de macht te kunnen blijven. Foto: AP

Hoewel het bericht qua grootte niet veel om het lijf had, veroorzaakte het een schokgolf bij deskundigen die weten wat de boodschap eigenlijk betekent. “Het sloeg in als een bom”, aldus Susan Shirk, één van de voornaamste Amerikaanse China-experts tegen The Guardian. “Zo’n openlijke verklaring van het regime had ik niet verwacht. Ik dacht dat dit zelfs voor hem een brug te ver zou zijn.”

Met “hem” bedoelt Shirk de 64-jarige Xi Jinping. De Chinese president is sinds 2013 aan de macht. Volgens de huidige wet zou hij tot 2023 mogen aanblijven (twee keer een termijn van vijf jaar). Die maatregel dreigt nu dus te verdwijnen. Volgende maand vindt het jaarlijkse partijcongres plaats, waar over de voorgestelde wijziging zal worden gestemd. De uitkomst laat zich raden. Het lijkt er dus op dat Xi -die zowel aan het hoofd van de partij, als van het leger staat- zich kan opmaken om de tweede economie van de wereld en een van de grootste militaire machten nog jarenlang te leiden.

Poetin-plus

“Ik heb er geen probleem mee om dit een dictator voor het leven te noemen”, waarschuwt Kirk verder. Bill Bishop, deskundige op het gebied van de Chinese politiek, valt haar bij. Xi wordt een “Poetin-plus”, stelt hij. “Alleen is hij veel effectiever, machtiger en ambitieuzer” dan zijn Russische tegenhanger.

Ook Jerome Cohen, expert in Chinese wetgeving en mensenrechten, maakt zich zorgen. Volgens hem is China “één van de belangrijkste lessen van Mao Zedongs despotisme vergeten” en “zakt het land af in een lange periode van zware dictatuur”. Naar schatting kwamen door Mao’s bewind (van 1945 tot zijn dood in 1976) 40 tot 70 miljoen mensen om het leven.

Souvenirs met afbeeldingen van onder meer Mao en Xi. Foto: REUTERS

Zeer ernstige gevolgen

De eerste vijf jaar van Xi’s regime zagen volgens velen de ergste politieke vervolgingen in jaren. Activisten, dissidenten en intellectuelen werden zonder pardon opgepakt. “Het zal nu zeker erger worden”, stelt Wu’er Kaixi, een voornaam Chinees dissident. “De gevolgen zullen zeer ernstig zijn.” Samen met heel wat anderen heeft hij een petitie ondertekend tegen het schrappen van de termijngrens.

“Dit was een officiële regel die Xi zou beletten aan te blijven en een levenslange leider te worden”, zegt deskundige Shirk nog. “Door die bepaling te schrappen worden zijn bedoelingen voor iedereen duidelijk. Het is een zet om zijn macht te vergroten en het lijkt opvallend succesvol.”