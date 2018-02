De spannende strijd om Play-off 1: dit is het resterende programma van de acht kanshebbers

Club Brugge, Charleroi, Anderlecht en AA Gent zijn er al zeker van maar liefst acht andere teams strijden op de laatste twee speeldagen om een plek in Play-off 1. Hoog tijd om hun programma op een rij te zetten.

Het is belangrijk om mee te geven wat de criteria zijn indien twee clubs met gelijke punten het reguliere seizoen afsluiten. In dat geval wordt er in eerste instantie naar het aantal overwinningen gekeken. Daarna is het doelsaldo aan de beurt. Als ook dat gelijk is, telt het aantal gescoorde doelpunten.

KRC Genk (5e met 41 punten)

3 maart (20u): Waasland-Beveren - Genk

11 maart (14u30): Genk - AA Gent

Belangrijk om te weten: Genk speelt op 17 maart de bekerfinale tegen Standard

KV Kortrijk (6e met 39 punten)

3 maart (20u): Club Brugge - Kortrijk

11 maart (14u30): Kortrijk - Charleroi

Belangrijk om te weten: De Kerels hebben na de top vier de meeste wedstrijden gewonnen

Standard (7e met 38 punten)

3 maart (20u): Standard - KV Mechelen

11 maart (14u30): KV Oostende - Standard

Belangrijk om te weten: De Rouches spelen op 17 maart de bekerfinale tegen Genk

Antwerp (8e met 38 punten)

3 maart (20u): Antwerp - Eupen

11 maart (14u30): Anderlecht - Antwerp

Belangrijk om te weten: De Great Old won voor het laatst op 27 december

STVV (9e met 36 punten)

3 maart (20u): Charleroi - STVV

11 maart (14u30): STVV - Club Brugge

Belangrijk om te weten: De Kanaries hebben veruit het slechtste doelsaldo (-11)

Waasland-Beveren (10e met 35 punten)

3 maart (20u): Waasland-Beveren - Genk

11 maart (14u30): KV Mechelen - Waasland-Beveren

Belangrijk om te weten: Enkel Club Brugge scoorde dit seizoen meer dan Waasland-Beveren

Zulte Waregem (11e met 34 punten)

3 maart (20u): Zulte Waregem - Anderlecht

11 maart (14u30): Lokeren - Zulte Waregem

Belangrijk om te weten: Essevee heeft één overwinning meer dan de vier ploegen voor hen in de stand

KV Oostende (12e met 33 punten)

3 maart (20u): AA Gent - KV Oostende

11 maart (14u30): KV Oostende - Standard

Belangrijk om te weten: De Kustboys kunnen zich eigenlijk alleen nog in theorie plaatsen voor PO1.