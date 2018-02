Onderzoeksjournalist vermoord in Slovakije

In een private woning in Slovakije zijn een onderzoeksjournalist en zijn verloofde doodgeschoten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Bratislava heeft de dubbele moord in Velka Maca, op minder dan 100 km van de hoofdstad, maandag bevestigd.

De 27-jarige Jan Kuciak had op het Internetportaal Aktuality.sk geregeld bericht over gevallen van veronderstelde belastingfraude. In zijn vizier waren vooral prominente ondernemers die na uitspitten zakelijke banden zouden blijken te hebben gehad met de regerende sociaaldemocraten of kringen van de georganiseerde misdaad.

Eén van die ondernemers had Kuciak onlangs in het openbaar wegens deze onthullingen bedreigd. Het betrof evenwel geen dreiging met geweld. De ondernemer wilde omtrent de journalist en zijn gezin evenzeer “vuilspuiterij” verzamelen als omtrent hem, had de man in de media gezegd.

De organisatie Reporters zonder Grenzen veroordeelt de reeds vijfde moord op een onderzoeksjournalist in de Europese Unie op tien jaar tijd.