Verdediging pleit over gesjoemel met computer Stijn Saelens in proces Kasteelmoord: “Dit is niet goed voor mijn vertrouwen in justitie”

Brugge - Op het proces over de kasteelmoord heeft meester Johan Platteau gepleit over het mogelijke gesjoemel met de computer van Stijn Saelens. De verdediging van André Gyselbrecht merkte op dat van een harde schijf zelfs geen veiligheidskopie werd gemaakt. “Dit is niet goed voor mijn vertrouwen in justitie, dit is beangstigend.”

Op 1 februari 2012 werd onder andere de computer van Stijn Saelens in beslag genomen. Platteau merkte op dat nog voor de komst van Computer Crime Unit al documenten werden afgeprint, nota bene op een moment dat het kasteel verzegeld was. “Wij gaan over tot een digitaal forensisch onderzoek, alsook het nemen van een veiligheidskopie van de gegevens die erop terug te vinden zijn”, klonk het in het dossier. De speurders schreven ook dat ze het onderzoek op die kopie gingen uitvoeren.

Toen Elisabeth Gyselbrecht de bewuste computer later wilde gebruiken, bleek het toestel stuk. Volgens een ICT-specialist uit Torhout waren bovendien alle gegevens op 1 februari 2012 op professionele wijze gewist. “Met speciale software kan je gewiste gegevens recupereren, maar hier waren alle gegevens overschreven door enen en nullen”, aldus meester Platteau.

Onverantwoord

Na een klacht van Elisabeth Gyselbrecht stelde de onderzoeksrechter in deskundige aan. Die stelde eerst dat hij alle gegevens wel had kunnen recupereren. “Dat is even wetenschappelijk als dat je zou zeggen dat je zes keer op rij Euromillions wint. Zelfs bij de FBI en de CIA kunnen ze na zo’n blockwipe de gegevens niet recupereren”, vertelde een professor aan de verdediging. Tijdens zijn pleidooi toonde meester Platteau beelden van professor De Tré zijn vaststellingen. “Het ontbreken van een veiligheidskopie is voor mij totaal onverantwoord en een ernstige fout.” Tegelijk gaf de professor aan dat het onmogelijk is om te achterhalen wanneer de harde schijf werd gewist.

In zijn eindverslag beweerde de deskundige niet meer dat hij alle gegevens had kunnen recupereren. “Het einde van het verhaal is dat er geen veiligheidskopie bestaat van die harde schijf. Dat wil zeggen dat er niemand kan aantonen wanneer er gewist is.” Volgens de politie werd de veiligheidskopie uiteindelijk om budgettaire redenen niet gemaakt. “Die uitleg raakt kant noch wal. Dit is niet goed voor mijn vertrouwen in justitie, dit is beangstigend.”

“Gyselbrecht niet gevaarlijk”

Verder pleit de verdediging dat André Gyselbrecht niet gevaarlijk is. De beklaagde werkte niet mee met het onderzoek door de gerechtspsychiaters, maar liet zich wel onderzoeken door enkele andere psychiaters. Volgens hen vormt de dokter uit Ruiselede geen gevaar voor de maatschappij.

Platteau benadrukte dat hij absoluut geen schrik had om zijn cliënt psychiatrisch te laten onderzoeken. “Hij is wel verschillende keren onderzocht door professor dokter Dillen, die in het Antwerpse vaak wordt aangesteld.”

Toch vroeg de verdediging in december 2017 nog aan een ander team van psychiaters en psychologen om een verslag op te stellen. Zij stelden narcistische kenmerken vast en omschreven Gyselbrecht als een dominant persoon. “Maar er is geen psychopathie of antisociale dynamiek. In verband met de gepleegde feiten noteren we in toereikende mate schuldbesef.” Ook deze deskundigen kwamen tot de conclusie dat er slechts een heel beperkte kans is op recidive.

Dat beeld staat haaks op wat tijdens het requisitoir over André Gyselbrecht werd verteld. “Die mens is geliefd in zijn dorp, geliefd in zijn familie, ongelooflijk graag gezien. Maar hij wordt hier afgeschilderd als iemand die nooit meer vrij mag zijn”, aldus meester Platteau. Volgens de verdediging werden tijdens het onderzoek kosten noch moeite gespaard om de negatieve kanten van zijn cliënt te bewijzen. “Ze zijn gans Vlaanderen rondgereden om dat vermeend omkoopschandaal in het voetbal uit te pluizen en ze hebben niks van bewijzen gevonden. Hetzelfde met die roddels over een overspelige relatie, waar ook niets van aan was. Maar als ik vraag om de incest door Stijn Saelens te onderzoeken, dan kan het niet.”