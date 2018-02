Zoals afgesproken wachtte Eric vanochtend twee uur op de ontvoerder van zijn dochter. Tevergeefs

Bertem / Wuustwezel - Eric Geijsbregts uit Wuustwezel heeft maandagochtend twee uur in de vrieskoude aan de gedenksteen van zijn vermiste dochter Nathalie in het Vlaams-Brabantse Leefdaal gestaan, in de hoop dat de dader zich zou kenbaar maken. Niet toevallig is het vandaag exact 27 jaar geleden dat ze verdween.

Al om half 6 's ochtends was Eric Geijsbregts (58) thuis vertrokken om zeker goed op tijd te zijn aan de gedenksteen in Leefdaal op de plek waar z'n dochter Nathalie exact 27 jaar geleden werd meegenomen. Op Facebook had hij vorige week een oproep gedaan opdat de kidnapper- of een mogelijke getuige - hem meer informatie zou geven. Niet dat Eric er zo van overtuigd was dat die daadwerkelijk zou opduiken, maar zelfs een waterkansje om meer te weten te komen over het noodlot van z'n dochter, wilde hij niet onberoerd laten.

Wachtend in z'n auto met enkele theelichtjes op de vloermat en een dekentje tegen de vrieskou, heeft Eric twee uur lang aan de gedenksteen doorgebracht. Behalve een nieuwsgierige fietser die er even halt hield en dan op z'n passen terugkeerde, bleef het er bijzonder rustig.

Afscheid

Maar Eric geeft de hoop niet op. “Als er ook maar iéts menselijk in de dader zit, denk ik dat hij mij een boodschap zou geven. Hij hoeft dat daarom niet via mij te doen. Het kan ook via Child Focus of via een anoniem brief aan het gerecht of de politie.”

“En het gaat niet eens over hem”, vervolgt hij. “We willen gewoon weten waar haar lichaam is ze zodat we eindelijk afscheid kunnen nemen.” Eric maakt zich geen illusies dat z'n dochter nog zou leven.

Of Eric er rekening mee houdt dat hij misschien nooit zal weten wat er met Nathalie gebeurd is? “Dat kan, maar dan ga ik er de rest van mijn leven over nadenken. Alleszins wil ik Child Focus bedanken voor hun inspanningen. En aan iedereen op Facebook die mijn bericht heeft verspreid: dank je wel.” Erics Facebookbericht werd inmiddels al bijna 5000 keer gedeeld.