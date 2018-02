Rode Duivels kunnen recordbedrag winnen op EK

Het prijzengeld voor het EK 2020 bedraagt 371 miljoen euro, een record. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) maandag bekendgemaakt op zijn congres in het Slowaakse Bratislava. De Europese kampioen mag rekenen op een recordbedrag van 34 miljoen euro.

Op het EK 2016 in Frankrijk mochten de landen nog 301 miljoen euro onder elkaar verdelen. Op het EK binnen twee jaar, dat in twaalf landen wordt gespeeld, krijgt elk van de 24 deelnemende teams een startpremie van 9,25 miljoen euro, dat is 1,25 miljoen meer in vergelijking met 2016.

Verder maakte de UEFA bekend dat het in het boekjaar 2016-2017 6,7 miljoen euro verlies heeft geleden. De Europese Voetbalbond beschikt wel nog over 626 miljoen euro aan reserves. De inkomsten stegen met zes procent tot 2,38 miljard euro. In 2018-19 zullen die dankzij de invoering van de Nations League en het nieuwe format van de Champions League naar verwachting toenemen tot 3,9 miljard euro, kondigde penningmeester David Gill aan.

De UEFA had op het congres in Bratislava geen oren naar het verzoek van Jersey om lid te worden van de UEFA. Het grootste van de Kanaaleilanden voor de Franse kust van Normandië hoopte het 56e lid van de Europese Voetbalbond te worden.

(belga)