Leger moet sneeuwruimen in Rome

Sneeuw is in Rome iets zeldzaams. En wanneer het een paar centimeter sneeuwt, heerst er in de Italiaanse hoofdstad een uitzonderlijke toestand. Het verkeer komt tot stilstand en toeristische attracties blijven dicht.

In Rome sneeuwde het maandag voor het eerst sinds 2012. Over de Italiaanse hoofdstad lag een ongewoon wit deken, in het centrum vijf tot tien cm dik.

Alle scholen en kinderdagverblijven bleven dicht, evenals het Colosseum, de topattractie van Rome, het nabije Forum Romanum en de Palatijn. Bus en metro reden minder frequent. De autoriteiten riepen de bevolking op zoveel mogelijk thuis te blijven.

Foto: REUTERS

Middenin de ochtend stopte de sneeuwval. De regionale civiele bescherming riep het leger op om op ongewoon verkeersarme wegen van enkele centimeters sneeuw te bevrijden. Niettemin trokken sommigen de straat op om foto’s te maken van het ongewone weer of gewoon om pret te maken. In het Circus Maximus bijvoorbeeld bekogelden mensen elkaar met sneeuwballen, of gleden met sleeën.

Het spoorverkeer en het vliegverkeer naar en van de hoofdstad raakten ernstig verstoord. Op de grotere luchthaven Fiumicino was maar één piste open. Op Ciampino, vooral door lagekostenmaatschappijen gebruikt, was het vliegverkeer gewoon voor enkele uren opgeschort. Plaatselijke autoriteiten en katholieke liefdadigheidsorganisaties hielden in de loop van de nacht kerken, metro- en treinstations open om daklozen onderdak te geven.

Foto: EPA-EFE

Andere Italiaanse steden kregen maandag ook met sneeuw te maken, vooral in de centrale regio’s. Zondag sneuvelde in Turijn de voetbalmatch Juventus-Atalanta omwille van de sneeuw.

Elders in Europa veroorzaakte sneeuw ook ongevallen en ongemakken. In sommige delen van Polen zakte het kwik tot min twintig, terwijl volgens de autoriteiten in het weekeinde minstens acht mensen tengevolge van het ijskoude weer zijn bezweken.

Foto: AFP

In Zweden waren er grote vertragingen op de twee belangrijkste luchthavens van Stockholm. Bij een kettingbotsing van ongeveer twintig voertuigen waaronder een bus, op een snelweg, liepen drie mensen lichte verwondingen op.

In Duitsland raakten zondag vier mensen gewond, van wie één ernstig, bij twee ongelukken op spekgladde wegen in de noordelijke deelstaat. In de noordelijke stad Lübeck telde de politie op enkele uren tijd ongeveer honderd verkeersongevallen ten gevolge van het weer. Nog in het noorden van Duitsland zijn sinds zondagnacht tien vluchten geannuleerd.