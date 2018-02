Bekend terrein: Antwerp-coach moet voor Geschillencommissie verschijnen na verwijzing naar tribune

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist dat Antwerp-coach Laszlo Bölöni zich voor zijn gedrag tijdens de competitiewedstrijd van vrijdag in Genk moet verantwoorden op de bondszetel.

Vrijdagavond werd Bölöni naar de tribunes van de Luminus Arena verwezen door scheidsrechter Wim Smet. De Roemeense trainer was niet te spreken over de manier waarop het openingsdoelpunt van Ruslan Malinovskyi tot stand kwam en verloor bij een gele kaart voor Obbi Oulare, die nochtans geen tegenstander raakte, helemaal de controle. Smet was zijn “aanhoudende kritiek” beu en verwijderde hem na amper een kwartier uit de Antwerpse dug-out. Daar hield het echter niet mee op. Bölöni liet zich tijdens de rust opnieuw zien in de kleedkamers van de Great Old en trad zijn tribuneverwijzing dus met de voeten. Ook zouden tv-beelden suggereren dat de Roemeense coach vanuit de tribunes gebeld heeft met zijn assistent Wim De Decker, al ontkent Bölöni dat.

Het Bondsparket roept Bölöni om deze drie redenen op. De procureur stelt geen minnelijke schikking voor en laat de Geschillencommissie dinsdagmiddag beslissen over een sanctie. Dat doet het parket, omdat er nog een voorwaardelijke boete van 500 euro openstaat. Bovendien is het al de tweede keer dit seizoen dat Bölöni in opspraak komt.

Eind oktober kreeg Bölöni het in de thuismatch tegen Standard ook al aan de stok met ref Bram Van Driessche. Nadat hij een tweede bal op het terrein had getrapt, mocht de Roemeen in de tribunes plaatsnemen. Na die wedstrijd haalde hij uit naar de wedstrijdleiding, wat hem een intussen dik disciplinair dossier opleverde.

Voor de feiten in Genk riskeert Bölöni als recidivist ook een boete van 10.000 euro bij de Pro League. Zijn uitsluiting tegen Standard kostte hem al 5.000 euro.