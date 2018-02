De schietpartij te veel: hoe steeds meer bedrijven hun samenwerking met de Amerikaanse wapenlobby stopzetten

Steeds meer Amerikaanse bedrijven knippen hun banden door met de NRA, de machtige Amerikaanse wapenlobby. Een ferme tegenslag voor de organisatie, maar een grote opsteker voor de leerlingen van de en Marjory Stoneman Douglas High School, waar twee weken geleden dodelijke schietpartij plaatsvond. Imagogewijs hebben de bedrijven geen andere keuze meer.

Wat is de NRA?

De National Rifle Association is de Amerikaanse wapenlobbyorganisatie. De groep, die opgericht werd in 1871, probeert vooral invloed uit te oefenen op Amerikaanse beleidsmakers en ijvert onder meer voor vrij wapenbezit bij Amerikaanse burgers. Een voorrecht dat sinds de laatste schietpartij opnieuw zwaar ter discussie staat.

Hoe komt de NRA aan zijn geld?

De organisatie besteedt naar schatting zo’n 250 miljoen dollar per jaar. Geld dat niet alleen afkomstig is van wapenfabrikanten, maar ook van leden. Met hoeveel die precies zijn, is niet zo duidelijk. Sommigen hebben het over drie miljoen leden, anderen dan weer over vijf miljoen.

Een lidmaatschap bij de NRA is interessant, omdat je met een lidkaart heel wat kortingen kan genieten bij grote bedrijven waarmee de lobbyorganisatie contracten heeft afgesloten. Bekende bedrijven zijn onder meer Hertz, Delta Air Lines, Symantec en de First National Bank of Omaha. Maar enkele van die kleppers hebben de afgelopen dagen besloten om hun samenwerkingsprogramma met de NRA stop te zetten.

(lees verder onder de foto)

Foto: EPA-EFE

Waarom zetten die bedrijven hun samenwerking stop?

Als gevolg van de schietpartij die eerder deze maand in Parkland in Florida aan zeventien mensen het leven had gekost, gaan in de VS heel wat stemmen op voor een strengere wapenwetgeving. Met de hashtag #BoycottNRA roepen Twitteraars bedrijven die kortingen geven tot de orde.

Eén van de eerste bedrijven die luisterde, was de grote Amerikaanse bank First National Bank of Omaha, die de Visakaart van de NRA uitgaf. Daarna volgde in de loop van het weekend de ene na de andere grote naam. Van autoverhuurbedrijven Hertz en Avis, tot hotelketens Best Western en Wyndham, softwarebedrijf Symantec en luchtvaartmaatschappijen United Air Lines en Delta Air Lines.

United is notifying the NRA that we will no longer offer a discounted rate to their annual meeting and we are asking that the NRA remove our information from their website. — United Airlines (@united) February 24, 2018

“We vragen de NRA ook om onze informatie van hun website te halen”, voegden luchtvaartmaatschappijen Delta Airlines en United Airlines daaraan toe in een tweet. “We namen de beslissing omdat onze klanten het ons hebben gevraagd”, aldus een woordvoerder van de grote verzekeraar MetLife. Intussen zijn al zeventien bedrijven uit het programma gestapt. De druk op de overblijvers neemt toe om hetzelfde te doen.

(lees verder onder de foto)

Foto: REUTERS

Wie is de drijvende kracht achter de boycot?

David Hogg, een student die de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School overleefde, roept al sinds vorige week Twitteraars op om zich achter de #BoycottNRA-campagne te scharen. Bovendien vraagt hij bedrijven om hun merknaam niet langer te verbinden aan de NRA. Een vraag waar intussen dus al veel gehoor aan werd gegeven.

Let's make the goal for this next hour to get @TrueCar to cut ties with @NRA #BoycottNRAElite — David Hogg (@davidhogg111) February 23, 2018

Waarom reageren bedrijven op deze boycot?

Heel anders dan bij vorige massaschietpartijen waar de protestgolfjes na enkele dagen doorgaans weer gingen liggen, komt er nu wel veel reactie tegen de lakse wapenwetgeving. Dat komt onder meer omdat de leerlingen van de Marjory Stoneman Douglas High School en studenten in de rest van het land zich roeren in het debat. Volgens William Klepper, hoogleraar aan de Columbia Business School, riskeren de bedrijven ook hun goed opgebouwde relatie met hun klanten op het spel te zetten. “Je hoort bedrijfsleiders denken: dit is slecht voor onze zaak.”

Hoe reageert de NRA?

De NRA (National Rifle Association) heeft iedere vorm van verstrenging van de wapenwetgeving afgewezen. “De NRA steunt geen enkel verbod”, zo heeft woordvoerster Dana Loesch zondagavond duidelijk gemaakt in een gesprek met ABC News. Bovendien vindt Loesch dat de NRA geen enkele schuld treft bij de schietpartij in Florida. Ze legt de verantwoordelijkheid onder meer bij de lokale politiediensten.

In een reactie op de bedrijven die zich terugtrekken, noemt de NRA hen “een beschamend vertoon van politieke en burgerlijke lafheid” en dat het verlies van bedrijfskortingen en andere voordelen de huidige NRA leden “niet zal afschrikken”.

Foto: REUTERS

“Op termijn zullen deze merken vervangen worden door andere die wél het patriottisme en de vastberadenheid tegenover onze vrijheden als kenmerken zien van de marktplaats die ze willen bedienen.” De stemmen tegen de wapenwet zijn “vrijheidshatende opportunisten”, die de tragedie misbruiken.

Hoe reageert Donald Trump?

Onder druk van de publieke opinie heeft ook president Donald Trump geopperd om de zogenaamde ‘bump stocks’ te verbieden. Die hulpstukken laten het toe om een halfautomatisch geweer volautomatisch te laten vuren. Daarnaast wil de president ook een strengere screening van mensen die een wapen willen kopen.

Trump zal maandag in Washington met de gouverneurs overleggen over de wapenwetgeving. Maar in de aanloop naar die bijeenkomst maakt de invloedrijke lobbyorganisatie, die ook een belangrijke financier is van de verkiezingscampagnes van conservatieve kandidaten, alvast duidelijk dat elke beperking voor haar een brug te ver is.

De Amerikaanse president had zich de voorbije dagen nochtans eerder lovend over de NRA uitgelaten. Veel mensen begrijpen niet dat LaPierre en anderen bij de NRA “geweldige mensen en geweldige Amerikaanse patriotten” zijn, schreef hij op Twitter. “Ze houden van ons land en zullen het juiste doen”.