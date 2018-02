De aanslag op de WTC-torens waar niet de bommen, maar de evacuaties de slachtoffers maakten

26 februari 1993. New York davert op haar grondvesten. Na één zware knal stijgt er een grote rookpluim op uit de parkeergarage van de noordelijke WTC-toren. Een gigantische bom in een vrachtwagen, zo zal later blijken. Zes mensen lieten op dat moment het leven in de buurt van de ondergrondse parking. Maar 1.042 anderen zouden gewond raken door de onrust die volgde op het bombardement.